Non è uno scherzo | la verità nascosta su Halloween confessata da una ex strega

Una donna che ha praticato la stregoneria rivela il lato oscuro della notte del 31 ottobre. Perché Halloween non è affatto una festa innocua per i bambini, ma un vero rischio spirituale secondo chi l’ha vissuta dall’interno. C’è chi la considera un momento di innocente evasione, chi una macabra carnevalata d’importazione, altri ancora una festa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

