Non è stato stupro Cadono le accuse per La Russa jr e l' amico dj
Non c'è «motivo di dubitare» della «buona fede» e della «credibilità» della ragazza che ha denunciato Leonardo Apache La Russa (nella foto) e Tommaso Gilardoni. Tuttavia non ci sono elementi specifici né prove che i due giovani «si fossero avveduti (o comunque avessero percepito)» che lo stato di alterazione della giovane, «dovuto all'assunzione di alcool e stupefacenti», fosse «tale da incidere sul conseguente vizio del consenso alle prestazioni sessuali compiute». Così il gip di Milano, Rossana Mongiardo, archivia il caso della presunta violenza sessuale su una 22enne, che vedeva indagati il figlio del presidente del Senato e l'amico dj. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
