H alloween e star, un binomio inscindibile che non delude mai. Tra i costumi più belli del 2025 – almeno fin qui – spicca quello della supermodella Winnie Harlow, che rievoca una grandissima icona (di talento, ma anche di bellezza) degli anni ’80 e ’90. Su Instagram appare come una moderna reincarnazione della cantante e attrice Whitney Houston. In cui il trucco, curato dal make-up artist Adam Burrell e l’hairstyle firmato da Ashanti Lation, creano il perfetto tributo in chiave attuale. Whitney Houston, dieci anni fa se ne andava la voce più bella della musica X Un Halloween in stile vintage. Negli Stati Uniti, la notte delle streghe è un pretesto per esorcizzare il male attraverso costumi horror. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è solo Halloween, è un tributo alla cantante con trucco e capelli anni ’80