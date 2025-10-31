non dateci una bella grafica vogliamo belle storie

In passato, ci siamo spesso trovati a dare un valore enorme alla grafica dei videogiochi, rischiando di perderci avventure emozionanti ma con un’estetica non eccezionale. Preferivamo il nuovo Battlefield al nuovo Call of Duty perché il suo impatto visivo era molto più forte di quello del competitor, così come magari sceglievamo il nuovo PES invece dell’ultimo capitolo di FIFA perché i modelli dei giocatori riproducevano in modo più fedele le loro controparti reali. Ultimamente, tuttavia, si sente sempre meno il bisogno di una buona grafica e ci si concentra soprattutto su altri elementi come possono essere il gameplay o, soprattutto, le storie che ci vengono raccontate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

