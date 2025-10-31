Non ci impuntiamo perché se no… | Achille Lauro sbotta a X Factor con Giorgia e gli autori La conduttrice glissa con eleganza ma le scuse non arrivano

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di panico ieri sera nel finale della seconda puntata del Live di “ X Factor 2025? al momento del ballottaggio finale e della decisione dei giudici su chi eliminare. La scelta era tra Amanda della squadra di Jake La Furia e Michelle della squadra di Francesco Gabbani. Giorgia, come da tradizione, ha chiamato prima i rispettivi giudici delle rispettive cantanti che ovviamente hanno scelto di eliminare la concorrente opposta per salvare la propria. Poi al turno di Achille Lauro qualcosa è andato storto. E sono scattare scintille tra il giudice e la conduttrice, che alla fine stava facendo semplicemente il suo lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non ci impuntiamo perch233 se no8230 achille lauro sbotta a x factor con giorgia e gli autori la conduttrice glissa con eleganza ma le scuse non arrivano

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ci impuntiamo perché se no…”: Achille Lauro sbotta a X Factor con Giorgia e gli autori. La conduttrice glissa con eleganza, ma le scuse non arrivano

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Impuntiamo Perch233 No8230 Achille