Non ci impuntiamo perché se no… | Achille Lauro sbotta a X Factor con Giorgia e gli autori La conduttrice glissa con eleganza ma le scuse non arrivano

Attimi di panico ieri sera nel finale della seconda puntata del Live di “ X Factor 2025? al momento del ballottaggio finale e della decisione dei giudici su chi eliminare. La scelta era tra Amanda della squadra di Jake La Furia e Michelle della squadra di Francesco Gabbani. Giorgia, come da tradizione, ha chiamato prima i rispettivi giudici delle rispettive cantanti che ovviamente hanno scelto di eliminare la concorrente opposta per salvare la propria. Poi al turno di Achille Lauro qualcosa è andato storto. E sono scattare scintille tra il giudice e la conduttrice, che alla fine stava facendo semplicemente il suo lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

