Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti Achille Lauro mette in difficoltà Giorgia a X Factor

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfiorato lo scontro tra Achille Lauro e Giorgia verso la fine del secondo live di X Factor 2025. La conduttrice ha chiamato il giudice a votare ma l’artista ha preteso di essere interpellato per ultimo, nonostante le indicazioni contrarie di Todrani: “Non ci impuntiamo perché io mi impunto più di tutti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

