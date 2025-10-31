Non ce l’ha fatta Schianto spaventoso tragedia in Italia | aveva solo 19 anni un destino tremendo
Aveva solo diciannove anni e stava percorrendo in scooter la strada delle Fornaci, una delle arterie più trafficate di Pescara, quando la sua vita si è spezzata in un istante. L’asfalto bagnato dalla pioggia della notte, il silenzio di un’alba ancora sospesa tra sonno e rumore, e poi il boato improvviso dell’impatto: la corsa della giovane si è fermata lì, a pochi metri da una curva che molti residenti descrivono come insidiosa. I soccorritori sono arrivati in pochi minuti, ma non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi disperati di rianimarla, la ragazza è morta sul posto a causa delle ferite gravissime riportate nello scontro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
