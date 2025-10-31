“Rischiamo di bere in una settimana una quantità di microplastiche pari a una carta di credito “. È l’immagine forte utilizzata dal professor Matteo Bassetti per lanciare un allarme su un’abitudine quotidiana tanto diffusa quanto potenzialmente dannosa: l’uso e il riutilizzo delle bottiglie di plastica per l’acqua. In un video pubblicato sui suoi canali social, l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova ha iniziato la sua analisi sfatando un mito comune sul contenuto delle bottiglie di plastica. “Sapete che acqua ci va nelle bottigliette di plastica? Nel 64 per cento è la stessa acqua del rubinetto che potete avere a casa vostra, magari con un piccolo filtro che permetta di renderla più buona”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non bevete acqua dalle bottiglie di plastica, è come mangiare una carta di credito a settimana”: l’allarme di Matteo Bassetti