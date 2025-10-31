Non bastano le lacrime di Simone né il nuovo ingresso in casa di Valentina stavolta per restare | il pubblico è sempre più distante dal reality di Canale 5 Quattro nuovi concorrenti in nomination

G rande Fratello 2025, sesto capitolo. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality di Canale 5 condotto da Simona Ventura. La sesta, appunto. E la prima in onda di giovedì. Da questa settimana, infatti, gli appuntamenti settimanali con la diretta in prima serata sono due. Tra lacrime e sangue, metaforicamente parlando, il gioco proprio ieri è entrato nel vivo. Con Ascanio Pacelli, Floriana Secondi in grande spolvero e Cristina Plevani, a commentare le gesta (si fa per dire) degli inquilini c’era anche Sonia Bruganelli, ormai parte integrante del cast di prima serata. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Al “Grande Fratello 2025” entra in gioco Valentina Piscopo, la compagna di Domenico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

