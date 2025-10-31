Non aprite quella strada | l' evento di Halloween nel centro storico

Casertanews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tutto pronto per la seconda edizione di “Non aprite quella strada”, l’evento di Halloween che animerà Via Marchesiello nella serata di venerdì 31 ottobre, dalle ore 21:30 a mezzanotte.La manifestazione, promossa dalle associazioni ZTL-Zerotensionilocali e Circus on the Street, si svolge in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

