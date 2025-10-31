Non andava a scuola da settimane chiama la maestra per denunciare gli abusi subiti in casa

Una minorenne che da mesi non frequentava la scuola ha contattato la sua insegnante per chiederle aiuto per degli abusi presunti subiti in casa. La docente ha segnalato la vicenda e sul caso si è immediatamente attivato il dirigente comandante Colonnello Antonio Piricelli che unitamente alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

