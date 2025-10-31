Noi Per Monteforte Giulia Valentino inaugura il comitato elettorale
“Noi per Monteforte” inaugura il suo comitato elettorale. L'appuntamento è fissato per martedì 4 novembre alle ore 20:00 in via Alvanella Snc, dove la compagine sarà lieta di accogliere i propri concittadini. A presentare il progetto che punta a migliorare la vivibilità di Monteforte e gettare le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Avanguardie educative: l'Aurigemma di Monteforte sotto i riflettori nazionali #MonteforteIrpino - facebook.com Vai su Facebook
Noi per Monteforte, Giulia Valentino: punto sicurezza in Comune per essere più vicini ai cittadini - “Istituiremo un Punto Sicurezza in Comune per essere sempre più vicini ai cittadini e garantire una migliore tutela della nostra comunità”. Si legge su corriereirpinia.it
Noi per Monteforte, Giulia Valentino punta a diventare il primo sindaco donna: messa in sicurezza del territorio, turismo ed emergenza idrica le priorità - E’ la sfida che lancia la lista “Noi per Monteforte” con Giulia Valentino candidata alla carica di primo cittadino. Scrive corriereirpinia.it
Monteforte elezioni, Giulia Valentino guida la squadra di “Noi per Monteforte” - E’ la sfida che guidera’ Giulia Valentino, l’ex assessore e’ in corsa insieme alla squadra di “Noi per Monteforte” alla guida del comune dell’hi ... irpinianews.it scrive