Noi Per Monteforte Giulia Valentino inaugura il comitato elettorale

“Noi per Monteforteinaugura il suo comitato elettorale. L'appuntamento è fissato per martedì 4 novembre alle ore 20:00 in via Alvanella Snc, dove la compagine sarà lieta di accogliere i propri concittadini. A presentare il progetto che punta a migliorare la vivibilità di Monteforte e gettare le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

