Noi del Rione Sanità vince gli ascolti tv La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi

(Adnkronos) – ‘Noi del Rione Sanità’ su Rai1 è stato il programma più visto del prime time di ieri con 2.769.000 spettatori e il 17.7% di share. Secondo posto negli ascolti tv per ‘Grande Fratello’ su Canale5, seguito da 1.620.000 spettatori pari al 13.1%. Terzo gradino del podio per ‘Splendida Cornice’ su Rai3, che ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

