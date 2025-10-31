Noi del Rione Sanità anticipazioni ultima puntata giovedì 6 novembre 2025 su Rai 1
Giovedì 6 novembre 2025, in prima serata su Rai 1, arriva la terza e ultima puntata di Noi del Rione Sanità, serie di Luca Miniero con Carmine Recano ispirata all’esperienza di Don Antonio Loffredo. Tra fatti reali e invenzione, il racconto porta in tv un percorso di riscatto collettivo che trasforma la fragilità in opportunità: un rione complesso che può rifiorire grazie a educazione, lavoro e cultura. Le puntate sono disponibili su RaiPlay dopo la messa in onda. Noi del Rione Sanità finale: cooperativa verso la nascita, Mariano fermato (6112025) Indice. Noi del Rione Sanità (6 novembre 2025) – Anticipazioni ultima puntata (episodi 1×05–1×06) 1×05. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Argomenti simili trattati di recente
Noi del Rione Sanità è la fiction in sei puntate trasmessa su Rai 1 ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo. Ogni domenica mattina vi faccio scoprire la Sanità attraverso il racconto dei protagonisti di questo miracolo culturale. #napolireale #napoli #rionesanità - facebook.com Vai su Facebook
Noi del Rione Sanità, anticipazioni terza e ultima puntata del 6 novembre: la trama del finale di stagione - Le anticipazioni della terza e ultima puntata della serie Noi del rione Sanità in onda giovedì 6 novembre alle ore 21:30 su Rai1 ... Scrive fanpage.it
Come finisce Noi del Rione Sanità: anticipazioni ultima puntata 6 novembre 2025/ Mimmo si ribella ai Mariano - Come finisce Noi del Rione Sanità: anticipazioni ultima puntata 6 novembre 2025: Mimmo si ribella ai Mariano, Matilde rapita ed Anna manipolata ... Da ilsussidiario.net
Noi del rione Sanità, le anticipazioni della prossima puntata in onda giovedì 6 novembre - Noi del Rione Sanità, la serie tv in 6 episodi in onda su Rai Uno con protagonista Carmine Recano, sta per concludersi. Secondo ilmattino.it