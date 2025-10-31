Noemi Di Segni | Francesca Albanese rappresenta il crollo morale dell' Onu

“ La Albanese, secondo me, scrive i report con l’intelligenza artificiale, senza intelligenza personale, senza verità storiche”. Così Noemi di Segni, presidente delle comunità ebraiche d’Italia, su Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e tra le voci più forti contro la guerra di Israele nella Striscia di Gaza. “ Mette le chiavi che interessano a lei veicolare, per il ruolo e per gli interessi che, evidentemente, covano sotto. Non li possiamo esplicitare, ma ci sono. E quindi, purtroppo, è grave, grave, grave che l’Onu a questa persona fa riferimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

