Per il periodo natalizio e di Capodanno, Cattolica si prepara ad accogliere cittadini e turisti rendendo nota la mappa dei parcheggi. Gli stalli liberi e gratuiti comprendono quelli di piazza De Curtis, con 260 posti disponibili dal primo dicembre, oltre alle aree di via Marconi, via Don Minzoni, via Verdi e via Lungo Tavollo, già gratuite dal primo ottobre, e via del Porto, aperta senza costi dal primo settembre. A disposizione anche spazi dedicati ai motorini. Le soste blu, invece, restano attive in piazzetta delle Erbe, piazza Repubblica e via Mancini. "Si tratta di aree a ridosso del centro commerciale naturale – spiegano la sindaca Foronchi e l’assessora Bartolucci – dove la sosta a pagamento garantisce rotazione, ricambio e maggiore dinamicità al flusso di chi sceglie Cattolica per passeggiare e fare shopping". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nodo parcheggi sotto le feste, la sindaca Foronchi: "Ecco la mappa. E presto ne arriveranno di nuovi"