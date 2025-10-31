Nocera Superiore prima assemblea del Forum dei Giovani Eletto come coordinatore Francesco Colombo
È Francesco Colombo il coordinatore del Forum dei Giovani a Nocera Superiore. A eleggerlo è stata l’assemblea dei giovani consiglieri che si è riunita ieri pomeriggio nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città. La costituzione Forum dei Giovanni, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
