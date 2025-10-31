nobody wants this 2 la recensione della seconda stagione della serie tv netflix

La seconda stagione di Nobody Wants this, serie tv di successo con Adam Brody e Kristen Bell, è arrivata recentemente su Netflix. Composta da 10 episodi dalla durata media di mezz’ora, in questo nuovo capitolo i due protagonisti, Noah e Joanne, saranno alle prese con vecchi e nuovi ostacoli che continuano a mettere alla prova la loro relazione. Ecco cosa aspettarsi da quest’altro capitolo. Nobody wants this 2, la seconda stagione della serie tv Netflix. Dopo una prima stagione che aveva conquistato soprattutto il pubblico millennial, Nobody wants this torna con un nuovo capitolo. Questa volta il rabbino e la podcaster, già alle prese in passato con alcune differenze, si ritrovano ora a fare i conti con nuove sfide sentimentali e personali. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

