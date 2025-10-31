Noah Dettwiler è cosciente e lascia la terapia intensiva | Comunica con la famiglia e i medici

Migliorano le condizioni di Noah Dettwiler dopo il grave incidente di Sepang: il pilota svizzero è cosciente, fuori dalla terapia intensiva e trasferito in una clinica privata a Kuala Lumpur per la riabilitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo giorni di paura e silenzio, arrivano segnali di speranza dal circuito di Sepang. Le condizioni di Noah Dettwiler e José Antonio Rueda migliorano Un sospiro di sollievo per il mondo della Moto3, che ora guarda con fiducia alla loro ripresa ⤵ - facebook.com Vai su Facebook

#Moto3 Paolo Simoncelli: "Come sapete, Noah Dettwiler è stato vittima di un grave incidente durante il GP di Sepang. Quello che forse non sapete è che sarebbe – anzi, sarà, perché noi siamo ottimisti – il nostro futuro pilota insieme a O'Gorman. Avremmo do - X Vai su X

Noah Dettwiler ha lasciato la terapia intensiva: “Comunica con famiglia e medici” - Arrivano altri aggiornamenti positivi sulle condizioni del pilota svizzero, che già nei giorni scorsi aveva superato la fase più critica. Si legge su msn.com

Moto3, Dettwiler è cosciente e ha lasciato la terapia intensiva - Il pilota svizzero, a 5 giorni dal grave incidente di Sepang, ha lasciato la terapia intensiva e ha comunicato con i dottori e i famigliari. sport.sky.it scrive

Noah Dettwiler/ Incidente Moto3 a Sepang, video: il pilota svizzero in gravi condizioni (oggi 26 ottobre 2025 - Il pilota svizzero in gravi condizioni dopo il brutto impatto con Rueda. Segnala ilsussidiario.net