Noah Dettwiler è cosciente e lascia la terapia intensiva | Comunica con la famiglia e i medici

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliorano le condizioni di Noah Dettwiler dopo il grave incidente di Sepang: il pilota svizzero è cosciente, fuori dalla terapia intensiva e trasferito in una clinica privata a Kuala Lumpur per la riabilitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

noah dettwiler 232 coscienteNoah Dettwiler ha lasciato la terapia intensiva: “Comunica con famiglia e medici” - Arrivano altri aggiornamenti positivi sulle condizioni del pilota svizzero, che già nei giorni scorsi aveva superato la fase più critica. Si legge su msn.com

noah dettwiler 232 coscienteMoto3, Dettwiler &#232; cosciente e ha lasciato la terapia intensiva - Il pilota svizzero, a 5 giorni dal grave incidente di Sepang, ha lasciato la terapia intensiva e ha comunicato con i dottori e i famigliari. sport.sky.it scrive

noah dettwiler 232 coscienteNoah Dettwiler/ Incidente Moto3 a Sepang, video: il pilota svizzero in gravi condizioni (oggi 26 ottobre 2025 - Il pilota svizzero in gravi condizioni dopo il brutto impatto con Rueda. Segnala ilsussidiario.net

