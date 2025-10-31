No i vaccini non contengono dosi pericolose di alluminio
Diverse condivisioni di un reel di Instagram “suggeriscono” che i vaccini conterrebbero quantità di alluminio come adiuvante superiore alle dosi consentite da AIFA. I dati però smentiscono questa narrazione, apprezzata negli ambienti No vax. Per chi ha fretta:. Secondo un reel di Instagram le quantità di alluminio nei vaccini supererebbero quelle consentite.. La fonte è una associazione americana di medici No vax.. I limiti riguardano le quantità giornaliere nella nutrizione tramite flebo in pazienti con problemi renali stabiliti dall’FDA. Non c’entrano coi vaccini. L’ipotesi secondo cui le dosi di alluminio dei vaccini dal muscolo si accumulerebbero nel resto del corpo, aggirando i filtri che incontrerebbero nell’intestino provocando danni, non trova fondamento nella letteratura scientifica. 🔗 Leggi su Open.online
