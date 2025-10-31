No al dibattito gli darei legittimità Ecco la democrazia del giornalista progressista
A Predappio coi fascisti sì, ma alla Bocconi con Capezzone no. Questo, in sintesi, è stato il pensiero espresso da Saverio Tommasi in un suo lungo post sul proprio profilo di Facebook a proposito di un intervento pubblico che avrebbe dovuto tenere all' Università Bocconi di Milano. Il giornalista di Fanpage ha infatti raccontato per filo e per segno quello che gli era stato proposto da un gruppo organizzato di studenti e studentesse di uno degli atenei più prestigiosi d'Italia. " Mi hanno chiesto un i ntervento dal vivo sulla libertà di parola e il giornalismo, alla luce anche dell'attentato a Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
