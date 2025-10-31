Nike Running e Eliud Kipchoge | una nuova collezione per muovere il mondo avanti

La nuova collezione. Eliud Kipchoge corre per spingere il mondo verso il futuro. Con la nuova Eliud Kipchoge Collection, Nike Running e il campione keniota proseguono un percorso condiviso fondato su disciplina, autenticità e fiducia nella forza del collettivo, perché – come sostiene Kipchoge – “il progresso non si raggiunge mai da soli.” La collezione celebra l’idea di eredità come energia da tramandare, non come qualcosa di fermo nel passato. Dal Kenya alla comunità globale dei runner, l’impatto di Kipchoge nasce dalla connessione e dal sostegno reciproco. “Per me si tratta di creare una legacy, di lasciare qualcosa alle nuove generazioni,” spiega Kipchoge. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Nike Running e Eliud Kipchoge: una nuova collezione per muovere il mondo avanti

Altri contenuti sullo stesso argomento

NUOVI ARRIVI NIKE Nike Pantaloni Running Dri-FIT Challenger FQ4780-010 Nero – Traspirante, Slim Fit, Zip Ankle - facebook.com Vai su Facebook

Nike Running e Eliud Kipchoge: una nuova collezione per muovere il mondo avanti - Con la nuova Eliud Kipchoge Collection, Nike Running e il campione ... Segnala 361magazine.com

La scarpa da corsa più veloce del mondo è Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2 - Vediamo come si è evoluta la Nike Air Zoom Alphafly NEXT%, la scarpa da running che ha portato Eliud Kipchoge a correre i 42K in meno di 2 ... Da runnersworld.com

Nike Air Zoom Alphafly NEXT%…le usa Eliud Kipchoge - “Per i runner, i record come un miglio in 4 minuti e la maratona in due ore fanno un po’ da barometro dei progressi fatti. Secondo 4actionsport.it