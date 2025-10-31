Nigeria | Trump ' minaccia esistenziale per i cristiani del Paese'
Washington, 31 ott. (AdnkronosAfp) - "Il cristianesimo sta affrontando una minaccia esistenziale in Nigeria". Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, denunciando "l'uccisione" di migliaia di cristiani nel Paese africano a causa della rivolta jihadista. "I radicali islamici sono responsabili di questo massacro di massa", ha affermato in un messaggio pubblicato su Truth Social, precisando inoltre che la Nigeria è stata reinserita nell'elenco dei Paesi considerati "particolarmente preoccupanti" in materia di libertà religiosa. L'ex presidente democratico Joe Biden aveva ritirato nel 2021 la Nigeria da questa lista, nella quale era stata inserita un anno prima durante il primo mandato di Donald Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it
