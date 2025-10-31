Niger in balìa dei gruppi jihadisti
Donne velate camminano a bordo strada mentre i soldati pattugliano le vie. Sembra tutto tranquillo in Niger. Eppure, una settimana fa gli estremisti jihadisti hanno sequestrato un cittadino americano. Dal colpo di Stato del 2023, l'ex colonia francese resta uno dei Paesi più instabili, con 1.600 civili uccisi dai jihadisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sospetti jihadisti uccidono 20 soldati in Niger - Sospetti jihadisti hanno ucciso almeno 20 soldati in una serie di attacchi nel Niger occidentale questa settimana, secondo alcune fonti. Si legge su ansa.it
AFRICA/NIGER - Appello al cessate-il-fuoco globale: non si arresta la violenza dei gruppi jihadisti - “Il cessate il fuoco implorato da Papa Francesco qui in Niger giunge quasi del tutto inascoltato: il terrorismo di matrice jihadista continua a insanguinare questa terra e a ... Secondo fides.org