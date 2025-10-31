Niente soldi sono stato pagato con l’esposizione mediatica in televisione e sui giornali | l’ex avvocato smentisce la versione del padre di Andrea Sempio a Ore 14 Sera

“La mia retribuzione è stata l’esposizione mediatica in televisione e sui giornali ”. A rivelarlo è Simone Grassi, l’avvocato che nel 2017 aveva fatto parte del pool difensivo di Andrea Sempio durante le prime indagini sul delitto di Garlasco, in un’intervista audio diffusa durante l’ultima puntata di “Ore 14 Sera”, andata in onda giovedì 30 ottobre su Rai 2. La versione dell’avvocato Grassi smentirebbe quanto ricostruito dal padre di Sempio, Giuseppe, sul denaro che aveva prelevato nel 2017 e di cui l’uomo parla in alcune intercettazioni. Soldi che il 72enne ha dichiarato di aver usato per pagare, in contanti e senza ricevuta, i tre legali che avevano difeso suo figlio Andrea durante la prima indagine della Procura di Pavia sull’ omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

