Zingonia. Non c’è Marten de Roon nell’elenco dei convocati di Ivan Juric in vista della partita contro l’Udinese, in programma in Friuli sabato 1 novembre con calcio d’inizio alle 15 e valida per la 10ª giornata di campionato. Il capitano nerazzurro non è a disposizione, non avendo svolto allenamenti per tutta la settimana: mercoledì, giovedì e venerdì ha svolto soltanto terapie. A condizionare la settimana dell’olandese la contrattura al flessore sinistro accusata contro il Milan e che lo ha costretto a uscire dopo 19 minuti di gioco. Gli esami strumentali svolti giovedì hanno comunque escluso la presenza di lesioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Niente rischi per De Roon: non convocato per l’Udinese, recupera per Marsiglia