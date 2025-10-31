Niente partita per i tifosi veneziani | a Udine nuove limitazioni per il basket

Lo scorso 19 ottobre Raffaele Marianella, autista di corriere di 65 anni, ha perso la vita dopo un agguato messo in atto da una frangia violenta di tifosi della squadra di basket di Rieti, militante in A2: l'uomo si trovava a bordo del mezzo che stava riportando a casa la tifoseria del Pistoia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ecco “La formazione dei tifosi” scelta da voi per la partita Inter-Fiorentina, match valevole per la nona giornata di @seriea. ? (3-5-2) De Gea-Ranieri-Comuzzo-Pongracic-Fortini-Caviglia-Ndour-Fagioli-Dodo-Gudmundsson-Kean Grazie a tutti coloro che - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, Udine blindata per il corteo pro Pal. L’altra partita si gioca in piazza - «Non ha senso continuare a bloccare le città mentre si realizza la pace, è un assurdo fuori dal tempo», è insorto Ciriani. Lo riporta msn.com

Udine, fischi all'inno di Israele prima della partita con l'Italia: la reazione dei tifosi - Non è stata una serata facile a Udine in occasione della sfida tra Azzurri ed israeliani in cerca di un posto ai mondiali del prossimo anno. Da msn.com

Italia-Israele, scontri a Udine fra manifestanti e polizia: tre feriti e 15 arresti - Migliaia di persone hanno sfilato pacificamente in corteo a Udine per esprimere solidarietà con il popolo palestinese Palestina, a margine della partita tra Italia e Israele vinta 3- Secondo it.euronews.com