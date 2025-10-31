niente gioielli niente tacchi solo fango uniforme e viso dipinto nel video la regina olandese si cala nei panni di un soldato tra i boschi

N iente tacchi, niente gioielli, niente abiti couture. Stavolta la regina Maxima d’Olanda ha scelto anfibi, tuta mimetica e viso dipinto di verde per confondersi tra i boschi di Harderwijk. La regina ha preso parte a una giornata di addestramento con la Koninklijke Marechaussee – la gendarmeria reale olandese – trasformandosi letteralmente in “soldato per un giorno”. Un’esperienza intensa, simbolica e perfettamente in linea con la sua capacità di mescolare grazia e forza. Lo stile di Maxima d'Olanda. guarda le foto Regina Maxima, la giornata da soldato. Come mostrato da un video sui social del Ministero della Difesa olandese, la visita si è svolta presso il Centro di Formazione e Addestramento della Marechaussee, dove la regina Maxima ha seguito una presentazione sui percorsi di reclutamento e selezione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

