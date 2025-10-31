Nicolò Bulega approda in MotoGP! Con Bagnaia per le ultime gare della stagione

Nicolò Bulega sostituirà Marc Marquez negli ultimi due Gran Premi del Mondiale MotoGP e sarà dunque il compagno di Francesco Bagnaia all’interno della Ducati ufficiale. Dopo aver lottato fino all’ultimo per il titolo iridato in Superbike con il turco Toprak Razgatlioglu, il vice campione del mondo tra le derivate di serie prenderà il posto dell’infortunio Campione del Mondo di MotoGP. Il 26enne ha superato il Test in sella alla Desmosedici GP a Jerez de la Frontera e la prova è stata valutata positivamente dalla scuderia di Borgo Panigale. L’appuntamento è dunque per il GP del Portogallo, previsto a Portimao nel weekend del 7-9 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

