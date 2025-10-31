Nicola Giampaolo condannato dal Tribunale Vaticano per calunnia dopo le dichiarazioni a Report sul caso Becciu
Il Tribunale Vaticano ha condannato Nicola Giampaolo per calunnia dopo alcune sue dichiarazioni rilasciate al programma Report sul caso Becciu. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
