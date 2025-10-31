Nicola Giampaolo condannato dal Tribunale Vaticano per calunnia dopo le dichiarazioni a Report sul caso Becciu

Il Tribunale Vaticano ha condannato Nicola Giampaolo per calunnia dopo alcune sue dichiarazioni rilasciate al programma Report sul caso Becciu. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

nicola giampaolo condannato tribunaleCALUNNIA Vaticano, condanna per calunnia a Nicola Giampaolo dopo le dichiarazioni a Report - Il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha condannato Nicola Giampaolo per calunnia nei confronti di P. Si legge su statoquotidiano.it

nicola giampaolo condannato tribunaleVaticano, il pugliese Nicola Giampaolo condannato per calunnia dopo le dichiarazioni a Report - Bogus Turek, del cardinale Angelo Becciu e dello stesso Dicastero delle Cause dei Santi, rappresentato dal C ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

nicola giampaolo condannato tribunaleDicastero 'Santi', 'Noi, Becciu e sottosegretario calunniati' - "Il Dicastero delle Cause dei Santi rende noto che il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, riconoscendo la sussistenza del reato ascrittogli, con sentenza del 29 ottobre 2025 ha dichiarato ... Lo riporta ansa.it

