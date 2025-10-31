Newman sarà Dottore della Chiesa | Piace a tradizionalisti e liberal prosa ricca come Shakespeare

Leone XIV lo proclama sabato. Intervista al postulatore, padre George Bowen: l’importanza della “voce della coscienza” e il concetto di “evoluzione della dottrina”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Newman sarà Dottore della Chiesa: “Piace a tradizionalisti e liberal, prosa ricca come Shakespeare”

Contenuti che potrebbero interessarti

30/10/25. Il cardinale John Henry Newman, beatificato da Papa Benedetto XVI nel 2010 e poi canonizzato da Papa Francesco nel 2019, sarà proclamato Dottore della Chiesa il 1° novembre da Papa Leone. - facebook.com Vai su Facebook

Disponibile il PDF del libretto della Messa che il Santo Padre Leone XIV presiederà il 1° novembre in piazza San Pietro, durante la quale San John Henry Newman sarà dichiarato Dottore della Chiesa: - X Vai su X

"San John Henry Newman. Dottore della Chiesa Universale: Sua Rilevanza Oggi”, un convegno alla Gregoriana - Sabato prossimo 1° novembre Papa Leone XIV conferirà a san John Henry Newman il titolo di Dottore della Chiesa Universale ... acistampa.com scrive

John Henry Newman, da convertito a Dottore della Chiesa - La proclamazione a Dottore della Chiesa di John Henry Newman (sabato 1° novembre nell’ambito del Giubileo del Mondo Educativo) ... Segnala interris.it

Newman e l’Università “ideale”. L’esperimento di Dublino ora è Magistero della Chiesa - “Parlare di John Henry Newman, leggere le sue opere, capirne fino in fondo il pensiero non è cosa semplice, anzi è cosa difficile assai. Scrive formiche.net