New Taranto testa al campionato | domani al PalaFiom arriva Mascalucia
Tarantini Time Quotidiano Dopo il successo pesante conquistato sul campo dell’Itria, la New Taranto torna a giocare tra le mura amiche del PalaFiom per la sfida contro il Mascalucia, in programma domani alle ore 15.00. Un appuntamento importante per la formazione di mister Bommino, che vuole proseguire il proprio percorso di crescita in campionato e confermare l’ottimo momento di forma. I rossoblù, secondi in classifica con 12 punti, arrivano dal brillante 6-3 esterno nel derby di Fasano contro l’Itria: una vittoria di carattere e maturità che ha consolidato le ambizioni del gruppo, deciso a recitare un ruolo da protagonista nel girone. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
