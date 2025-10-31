Nettuno tenta di liberarsi della droga alla vista dei Carabinieri | arrestato 31enne di Anzio

NETTUNO – Tentava di disfarsi della droga alla vista dei militari, ma il gesto non è passato inosservato. I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne residente ad Anzio, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un normale servizio di pattugliamento, i Carabinieri hanno notato l’uomo camminare con atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, il 31enne ha lanciato un borsello nel tentativo di liberarsene e si è allontanato con passo veloce. I militari lo hanno immediatamente bloccato e recuperato la borsa, all’interno della quale sono stati trovati 8,5 grammi di crack suddivisi in 29 dosi e una dose di cocaina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

