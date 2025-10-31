Nettare divino | il miele e i dolcificanti naturali tra scienza e piacere

Life&People.it È possibile godere appieno della dolcezza in cucina e nella dieta senza pagare il prezzo, in termini di salute, imposto dall’ abuso di zuccheri raffinati? Sempre più dominati da un eccesso di dolcificanti privi di valore nutritivo, riscoprire la dolcezza autentica dei doni della natura non è una mera scelta di gusto, ma un atto di consapevolezza e benessere. Il miele, insieme ai suoi omologhi naturali, si riafferma come protagonista indiscusso, non solo per le sue inimitabili sfumature sensoriali, ma soprattutto per i suoi risvolti positivi sulla salute umana, supportati da un corpo crescente di ricerche scientifiche. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it