Netflix vuole comprare la Warner Bros dopotutto | ha contattato una banca d' investimento

Nonostante uno dei CEO settimane fa avesse dichiarato che Netflix non era troppo interessata a gigantesche acquisizioni, stando a Deadline il colosso dello streaming ha fatto sul serio un passo avanti verso la Warner Bros!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Netflix vuole comprare la Warner Bros, dopotutto: ha contattato una banca d'investimento

