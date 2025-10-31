Netflix sta pensando di acquisire Warner Bros dopo che lo studio è stato messo in vendita

Netflix potrebbe diventare la futura casa dei film sui supereroi Superman e Batman dell’universo DC, dei franchise cinematografici di Harry Potter e Barbie, nonché proprietaria di una serie di classici come “Casablanca”, “Bonnie e Clyde”, “Quei bravi ragazzi”, “Gli spietati” e “Shining”. Secondo un nuovo rapporto di Reuters, che cita fonti anonime, il colosso dello streaming sta “ esplorando ” un’offerta di acquisizione per Warner Bros. Discovery e ha incaricato la banca d’investimento Moelis & Co. di elaborare una potenziale offerta. Moelis è stato il consulente finanziario di Skydance Media di David Ellison nella sua acquisizione di Paramount Global da parte dell’ex Paramount Skydance. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Netflix sta pensando di acquisire Warner Bros. dopo che lo studio è stato messo in vendita

Altre letture consigliate

Se state pensando all'Australia, vi sbagliate! - facebook.com Vai su Facebook

Pensando di commettere crimini solo per farli risolvere da Keira Knightley - X Vai su X

Netflix sta pensando di acquisire Warner Bros. dopo che lo studio è stato messo in vendita - Alessandro Libianchi Fonte: Variety, Reuters L'articolo Netflix sta pensando di acquisire Warner Bros. Riporta msn.com

Netflix valuta l’acquisto di Warner Bros Discovery, come l’operazione può cambiare la storia di Hollywood - Acquisire Discovery darebbe a Netflix il controllo di alcuni dei franchise di maggior successo di Hollywood, tra cui Harry Potter e DC Comics ... Si legge su milanofinanza.it

Netflix in cerca del colpo grosso a Hollywood: Warner Bros nel mirino - Nessun commento è arrivato da Warner Bros e Moelis, almeno per il momento, mentre l’agenzia non è riuscita a raggiungere Netflix. Segnala it.investing.com