Netflix pronto ad acquistare Warner Bros Discovery?

Secondo quanto riferito da Reuters, Netflix sta presentando a Warner Bros Disovery un'importante offerta per l'acquisto della piattaforma streaming e degli studi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Netflix pronto ad acquistare Warner Bros Discovery?

Altre letture consigliate

«Rabbit Rabbit sarà un’esperienza unica, una storia che va ben oltre il classico poliziesco. » Adam Driver è pronto a tornare su Netflix al centro di una nuova serie drammatica. Secondo quanto riferito da Deadline, l’attore sarà il volto principale di Rabbit Rabb - facebook.com Vai su Facebook

Netflix valuta l’acquisto di Warner Bros Discovery, come l’operazione può cambiare la storia di Hollywood - Acquisire Discovery darebbe a Netflix il controllo di alcuni dei franchise di maggior successo di Hollywood, tra cui Harry Potter e DC Comics ... Scrive milanofinanza.it

Netflix valuta di acquistare Warner Bros Discovery - Netflix sta valutando un'offerta per le attività di streaming e lo studios di Warner Bros Discovery, il colosso con oltre 100 anni di storia a cui fa capo Hbo e alcuni dei personaggi cinematografici p ... Secondo msn.com

Netflix potrebbe comprare Warner Bros Discovery - Secondo quanto riportato da Reuters, che cita fonti anonime, Netflix potrebbe a breve fare un'offerta d'acquisto per Warner Bros Discovery, gruppo che ha già ricevuto altre offerte di acquisto nelle ... Si legge su msn.com