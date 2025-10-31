Netflix pronto ad acquistare Warner Bros Discovery?

Ildifforme.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riferito da Reuters, Netflix sta presentando a Warner Bros Disovery un'importante offerta per l'acquisto della piattaforma streaming e degli studi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

netflix pronto ad acquistare warner bros discovery

© Ildifforme.it - Netflix pronto ad acquistare Warner Bros Discovery?

