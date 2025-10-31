Netflix potrebbe acquistare Warner Bros Discovery
Il mercato dello streaming e della produzione multimediale sembra avvisarsi verso un grosso cambiamento, che potrebbe anche cambiarne gli equilibri: Netflix avrebbe incaricato un consulente finanziario di preparare un’offerta che includerebbe l’acquisto sia dell’attività streaming che degli studi di Warner Bros. Discovery. Come riporta Reuters, conferme ufficiali da parte dei due gruppi non ce ne sono, ma la scorsa settimana Ted Sarandos, CEO di Netflix, non ha escluso l’ipotesi con i propri investitori chiarendo che, benchè la sua azienda punti più alla costruzione che all’acquisizione, davanti a valide opportunità sarebbero state fatte attente valutazioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
