Netflix acquisterà Paramount? Importanti novità in arrivo per le saghe di Harry Potter e DC

Netflix potrebbe presto cambiare radicalmente la mappa dell’intrattenimento globale. Secondo indiscrezioni raccolte da più fonti, il colosso dello streaming starebbe infatti preparando un’offerta per acquisire una parte sostanziale di Warner Bros. Discovery, compresi studi cinematografici e piattaforme streaming. Se la trattativa andasse in porto, Netflix diventerebbe il nuovo custode di franchise come i DC Studios, brand del calibro di Harry Potter e Barbie, oltre a un catalogo di classici senza tempo. Secondo Reuters, la grande N starebbe “esplorando attivamente” un’offerta per gli asset studio e streaming di Warner Bros. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Netflix acquisterà Paramount? Importanti novità in arrivo per le saghe di Harry Potter e DC

Scopri altri approfondimenti

Netflix sta considerando la possibilità di acquistare Warner Bros. Discovery. Lo riporta Reuters, secondo cui lo streamer ha incaricato la banca Moelis & Co di valutare un'offerta - X Vai su X

Il modo più veloce per collezionare i premi Netflix - Stranger Things? Cercare e acquistare i prodotti evidenziati sugli scaffali per ottenere bollini aggiuntivi direttamente in cassa. E ricorda, sono diversi per ogni nuovo volantino! CONAD SUPER STOR - facebook.com Vai su Facebook

Matt e Ross Duffer pronti a lasciare Netflix: trattative avanzate con Paramount - I creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, trattano il passaggio da Netflix a Paramount: nuovi progetti, futuro della saga e strategia dei due autori. Secondo webnews.it

I fratelli Duffer stanno per 'tradire' Netflix? Un accordo con Paramount sembra vicino - Le fonti di Deadline sostengono che si stanno ancora delineando i dettagli e sembra che l'accordo dovrebbe comprendere progetti per le piattaforme di streaming e film destinati alle sale, possibilità ... Come scrive movieplayer.it

Gemelli Duffer lasciano Netflix per Paramount - Cala il sipario su Stranger Things e i gemelli Duffer lasciano Netflix per Paramount: Matt e Ross, diventati famosi per la serie distopica sui mostri del Sottosopra hanno firmato un accordo ... Si legge su ansa.it