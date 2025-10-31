di Alessandro D’Amato ROMA "O le forze straniere disarmano Hamas, oppure lo faremo noi". Il premier Benjamin Netanyahu ha scelto la cerimonia di laurea dei cadetti dell’Accademia militare Bahad 1, nel sud di Israele, per lanciare un messaggio politico agli Usa. Il suo intervento arriva mentre Hamas consegna alla Croce Rossa i resti di altri due ostaggi e il ministro della Difesa Israel Katz promette la distruzione dei tunnel e la completa smilitarizzazione di Gaza. "Israele ha ancora molto lavoro da fare. Se Hamas continuerà a violare il cessate il fuoco, subirà attacchi potenti come quelli dei giorni scorsi", ha detto Netanyahu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Netanyahu tira dritto: "Disarmeremo Hamas". Riconsegnati due corpi