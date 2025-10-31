Nessy Guerra a Fanpage | Perseguitata dal mio ex e bloccata in Egitto Mia figlia non può andare all'asilo
A Fanpage.it parla Nessy Guerra, la ragazza sanremese bloccata in Egitto insieme a sua figlia. Con l'ex marito, Tamer Hamouda, è in corso una battaglia legale per l'affidamento della piccola che va avanti da diversi anni. Ma le due, vittime delle continue minacce dell'uomo, vivono in località segrete nel terrore che possa trovarle: "È una persona pericolosa e lo sanno tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nessy Guerra a Fanpage: “Perseguitata dal mio ex e bloccata in Egitto. Mia figlia non può andare all’asilo” - Con l’ex marito, Tamer Hamouda, è in corso una battaglia legale per l’affidamento della piccola che va av ... Riporta fanpage.it