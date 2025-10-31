Nessuna guerra è inevitabile | la Maratona della Cisl che porta al Bisazza il messaggio di pace
Un messaggio semplice ma potente: nessuna guerra è inevitabile e ogni conflitto può trovare una via di dialogo. È il cuore della Maratona per la Pace promossa dalla Cisl, iniziativa nazionale che a Messina ha preso vita con il sit-in del 21 ottobre sulla passeggiata a mare e con un pomeriggio di.
