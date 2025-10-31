Nessun gol nel posticipo finisce 0-0 Pisa-Lazio
Terzo pareggio consecutivo per i nerazzurri di Gilardino, ancora senza vittorie in campionato PISA - Lazio bloccata sullo 0-0 dal Pisa nel posticipo della nona giornata di Serie A. All'Arena Garibaldi la formazione di Maurizio Sarri sbatte su una versione solida, ma al tempo stesso intraprendente de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
? AVVISO UFFICIALE ? Si comunica che l’incontro di calcio di domenica 2 novembre tra ASD Galatina e Toma Maglie si disputerà con fischio d’inizio alle ore 14:30. Il previsto posticipo alle ore 15:30, per motivi tecnici e organizzativi, non potrà essere attu - facebook.com Vai su Facebook
Nessun gol nel posticipo, finisce 0-0 Pisa-Lazio - All'Arena Garibaldi la formazione di Maurizio Sarri sbat ... Come scrive msn.com
Nessun gol tra Pisa e Lazio, il turno infrasettimanale si chiude con un pareggio per 0-0 - All'Arena Garibaldi la formazione di Maurizio Sarri sbatte su una versione solida, ma al tempo stesso ... Riporta msn.com
Pisa-Verona finisce in parità: nessun gol e un rigore annullato - 0: il Var toglie un rigore ai gialloblù dopo un lungo check ... Da msn.com