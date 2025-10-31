Nessun fantasma ma tanti sorrisi | i Ghostbusters in ospedale per salutare i piccoli pazienti
Halloween è ormai notoriamente conosciuta come la divertente giornata in cui spiriti, spiritelli e fantasmi fanno capolino ed è così che l’’Associazione Culturale Nazionale Ghostbusters Italia’, che opera su tutto il territorio nazionale da oltre 10 anni ed è riconosciuta da Sony e Ghost Corps, è. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Scopri altri approfondimenti
Ytheca by Fiorital. The Cramps · Goo Goo Muck (Sped Up Version). Il fantasma ha colpito ancora… Per la notte di Halloween nessun menù fisso, scegli tu cosa ordinare. Ma attento: tra i piatti si nascondono alcune creazioni misteriose, riservate ai più corag - facebook.com Vai su Facebook
Lo spettro d’una povertà irreversibile fa visita ogni notte a milioni d’italiani, ma nessun fantasma tira i piedi al cervellone bancario e fiscale. di @RuggieroCapone - X Vai su X
"Tanti sorrisi... ma non abbastanza". Travolte da un furgone nel Lucchese, il commovente messaggio dell'amica sopravvissuta - Una foto insieme, poi un messaggio breve ma carico di dolore: “Tanti sorrisi e momenti felici... Scrive affaritaliani.it