Nessun? è normale | Vera Gheno al Festival Mimesis di Udine tra parole identità e inclusione
Le parole non descrivono solo la realtà: la creano, la consolidano o la sovvertono. È da questa convinzione che parte Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice dall’ungherese, autrice di 17 monografie e voce del podcast Amare parole su Il Post. Venerdì 31 ottobre, alle 21, sarà al Teatro San. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
