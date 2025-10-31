Neres a sinistra Buongiorno e Juan Jesus in difesa | il Napoli prepara il 4-3-3 contro il Como Sky

Il Napoli domani, sabato 1 novembre, alle 15 incontrerà il Como di Cesc Fabregas per la decima giornata di campionato. La probabile formazione del Napoli contro il Como. Gli azzurri verranno schierati con un 4-3-3, che dovrebbe prevedere, secondo le ultime di Sky Sport: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour, Anguissa, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Stanislav Lobotka e Noa Lang saranno molto probabilmente convocati, ma non presenti nell’undici titolare. Lo slovacco rientra da un infortunio all’adduttore che lo ha tenuto fermo tre settimane; mentre l’ex Psv, che era partito dal primo minuto contro il Lecce martedì, aveva chiesto il cambio dopo un affaticamento muscolare all’inizio del secondo tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neres a sinistra, Buongiorno e Juan Jesus in difesa: il Napoli prepara il 4-3-3 contro il Como (Sky)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Senza De Bruyne, Conte potrebbe tornare definitivamente al 4-3-3 Per il tridente due posti sono sicuri: Politano sulla destra e Hojlund al centro ? Per la sinistra ci sono tre opzioni: Noa Lang, David Neres o Leonardo Spinazzola Voi chi preferireste # - facebook.com Vai su Facebook

Turnover con il Genoa? CONTE CI PENSA Neres insidia le certezze del mister, che potrebbe schierare il 4-1-4-1 anche contro i rossoblu in campionato Meret e Di Lorenzo sembrerebbero essere gli unici cambi previsti, ma occhio al possibile ritorno da tit - X Vai su X

Neres a sinistra, Buongiorno e Juan Jesus in difesa: il Napoli prepara il 4-3-3 contro il Como (Sky) - Il Napoli domani alle 15 incontrerà il Como di Cesc Fabregas per la decima giornata di campionato. Secondo ilnapolista.it

NM LIVE - Savino: "Napoli, Juan Jesus una garanzia, vorrei rivedere al più presto Hojlund e Neres insieme, gli azzurri hanno diverse soluzioni" - ALBERTO SAVINO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul ... Si legge su napolimagazine.com

Neres ha la seconda chance. Milinkovic preferito a Meret per la terza volta di fila (Corsport) - De Bruyne e McTominay nel pacchetto di mischia con Anguissa. Riporta ilnapolista.it