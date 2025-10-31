NEO il robot maggiordomo umanoide di 1X entra in casa | preordini aperti a 20.000 dollari cosa offre davvero
Da oggi potete preordinare NEO, l’umanoide domestico progettato da 1X Technologies per occuparsi delle faccende di tutti i giorni: piegare i panni, svuotare la lavastoviglie, mettere in ordine, aprire la porta agli ospiti, recuperare oggetti. Non un concept, non una demo in laboratorio: un prodotto consumer con preordini attivi sul sito ufficiale e prime consegne . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
