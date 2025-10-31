NEO il robot maggiordomo umanoide di 1X entra in casa | preordini aperti a 20.000 dollari cosa offre davvero

Sbircialanotizia.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi potete preordinare NEO, l’umanoide domestico progettato da 1X Technologies per occuparsi delle faccende di tutti i giorni: piegare i panni, svuotare la lavastoviglie, mettere in ordine, aprire la porta agli ospiti, recuperare oggetti. Non un concept, non una demo in laboratorio: un prodotto consumer con preordini attivi sul sito ufficiale e prime consegne . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

neo il robot maggiordomo umanoide di 1x entra in casa preordini aperti a 20000 dollari cosa offre davvero

© Sbircialanotizia.it - NEO, il robot maggiordomo umanoide di 1X entra in casa: preordini aperti a 20.000 dollari, cosa offre davvero

