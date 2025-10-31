NEO il maggiordomo umanoide di 1X entra in casa | preordini aperti a 20.000 dollari cosa offre davvero
Da oggi potete preordinare NEO, l’umanoide domestico progettato da 1X Technologies per occuparsi delle faccende di tutti i giorni: piegare i panni, svuotare la lavastoviglie, mettere in ordine, aprire la porta agli ospiti, recuperare oggetti. Non un concept, non una demo in laboratorio: un prodotto consumer con preordini attivi sul sito ufficiale e prime consegne . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#SkyInsider Costa come un’auto economica, parla inglese con accento scandinavo e (per ora) lavora anche con l’aiutino da remoto. È Neo, l’umanoide della startup 1X Technologies che promette di portare l’intelligenza artificiale nel cuore delle nostre abitazi - X Vai su X
Typo Media. . Seguici su @typo_ita per altre notizie a tema ai e robot Ok, niente fantascienza: Figure 03 è l’umanoide pensato per stare davvero nel mondo reale, in contesti come quello domestico, gli hotel e magazzini. Nuovi “occhi” con frame rate raddo - facebook.com Vai su Facebook
1X NEO: il primo robot umanoide domestico apre i preordini, ma resta un prototipo da 20.000 dollari - 1X Technologies ha ufficialmente aperto i preordini per NEO, il suo primo robot umanoide domestico, al prezzo di 20. Lo riporta cellulare-magazine.it
Neo, il robot maggiordomo è finalmente fra noi. Ma c’è un però - Costa come un’auto economica, parla inglese con accento scandinavo e (per ora) lavora anche con l’aiutino da remoto. Come scrive tg24.sky.it
Il robot maggiordomo è realtà. Si può comprare per quasi 20.000 euro - L'azienda norvegese 1X Technologies lancia sul mercato un robot maggiordomo in grado di occuparsi delle faccende domestiche al posto nostro. Secondo money.it