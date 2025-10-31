Nella sede dei giovani di FdI si cantano Camicia nera e inni al duce | il video a Parma
"Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà". "Duce, duce, duce". Questi i corsi sentiti nella sede di Parma di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, e immortalati in un video ottenuto da Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
