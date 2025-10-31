Nella notte delle streghe la showgirl sarda preferisce mostrare la sua versione più sensuale

M entre il web si riempie di streghe, zombie e principesse dark, Elisabetta Canalis sceglie la via della sensualità per Halloween: un body in pizzo nero, una maschera da coniglietta per impressionare i fan. Il risultato? Un look di Halloween 2025 che mescola ironia e provocazione. E se lei chiede ai suoi follower: «Cosa sarete per Halloween?» lei pare aver già deciso: perché, quando si tratta di stile, l’ex velina resta sempre un passo avanti a tutte. Elisabetta Canalis e Skyler Eva. guarda le foto Halloween 2025, il costume da coniglietta sexy di Elisabetta Canalis. Elisabetta Canalis manda in archivio il costume da fata bianca del 2024, eterea e sexy: la nuova Elisabetta gioca con le ombre e riscrive il proprio immaginario fashion. 🔗 Leggi su Iodonna.it

